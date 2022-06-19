Псевдоработник банка похитил с карты жителя Тернопольщины 20 000 гривен — Finance.ua
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Псевдоработник банка похитил с карты жителя Тернопольщины 20 000 гривен

Сегодня 09:37Криминал
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К сотрудникам Тернопольского райуправления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный путем обмана похитил с его банковской карты 20 000 гривен.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
По словам потерпевшего, в одной из соцсетей он разместил объявление о сборе средств для помощи Вооруженным силам Украины. Вскоре ему позвонил незнакомец, представившийся работником финансового учреждения.
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Он сообщил, что на карту мужчины поступил заграничный перевод. Для его получения необходимо было перейти в мобильное банковское приложение и выполнить некоторые операции. Потерпевший выполнил все указания телефонного незнакомца. Как следствие, с его карты исчезли все денежные средства.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские предостерегают жителей края от таких афер. Любые операции с платежной картой лучше проводить лично в отделении банка, а не по телефону. Всегда проверяйте информацию, которую вам сообщают по телефону якобы из банка. Позвоните в финансовое учреждение по номеру, указанному на обороте карты. Не разглашайте посторонним лицам никакие реквизиты вашей карты, а также коды, поступающие вам на мобильный телефон.
Ни при каких обстоятельствах не переводите ваши средства на другие счета и счета третьих лиц. Никогда не устанавливайте сторонние приложения на телефон по просьбе телефонных незнакомцев.

Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься

По материалам: Finance.ua
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