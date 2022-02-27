ПриватБанк запустил простой способ перевода средств с карт любого банка мира в поддержку украинской армии — Finance.ua

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ПриватБанк запустил простой способ перевода средств с карт любого банка мира в поддержку украинской армии

Вчера 16:20 — Финтех и Карты

ПриватБанк запустил простой способ оплаты картой, в том числе всех зарубежных банков на спецсчет НБУ для сбора средств на нужды Вооруженных сил.

Подробности:

принимаемые карты: VISA, MasterCard, Простір, UnionPay

типы карт: дебетная, кредитная

лимит на 1 транзакцию: 500 тыс. грн

количество транзакций: не ограничено

эквайер: ПриватБанк (LiqPay)

Валюты для оплаты: USD, EUR, UAH

Ссылка на платежную страницу: https://www.liqpay.ua

Счет НБУ, в пользу которого идет платеж:

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