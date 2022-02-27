ПриватБанк запустил простой способ перевода средств с карт любого банка мира в поддержку украинской армии — Finance.ua
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ПриватБанк запустил простой способ перевода средств с карт любого банка мира в поддержку украинской армии

Вчера 16:20Финтех и Карты
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ПриватБанк запустил простой способ оплаты картой, в том числе всех зарубежных банков на спецсчет НБУ для сбора средств на нужды Вооруженных сил.
Подробности:
  • принимаемые карты: VISA, MasterCard, Простір, UnionPay
  • типы карт: дебетная, кредитная
  • лимит на 1 транзакцию: 500 тыс. грн
  • количество транзакций: не ограничено
  • эквайер: ПриватБанк (LiqPay)
  • Валюты для оплаты: USD, EUR, UAH
Ссылка на платежную страницу: https://www.liqpay.ua
Счет НБУ, в пользу которого идет платеж:
https://bank.gov.ua/ru/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
По материалам: ПриватБанк
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