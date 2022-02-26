ПриватБанк восстановил для клиентов пользование кредитными средствами — Finance.ua

ПриватБанк восстановил для клиентов пользование кредитными средствами

ПриватБанк восстановил своим клиентам возможность пользоваться кредитными средствами в пределах установленного лимита на карте.

Повышение кредитного лимита будет недоступно, но клиенты могут без ограничений пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью