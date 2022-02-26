ПриватБанк восстановил для клиентов пользование кредитными средствами — Finance.ua

ПриватБанк восстановил для клиентов пользование кредитными средствами
Сегодня 18:06 — Кредит&Депозит
ПриватБанк восстановил своим клиентам возможность пользоваться кредитными средствами в пределах установленного лимита на карте.
Повышение кредитного лимита будет недоступно, но клиенты могут без ограничений пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита.
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