ПриватБанк обратился к торговым предприятиям с призывом пользоваться безналичными расчетами для безопасности украинцев — Finance.ua

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ПриватБанк обратился к торговым предприятиям с призывом пользоваться безналичными расчетами для безопасности украинцев

Сегодня 10:26 — Личные финансы

ПриватБанк, его услуги и сервисы, система электронных платежей работают без сбоев, в обычном режиме. Призываем магазины и автозаправочные станции, убедитесь, что безналичные расчеты доступны для ваших клиентов. Зачисление средств, полученных через POS-терминалы, на счета торговцев производится по установленным регламентам. Никакие отказы от операций с карточками — необоснованны.

Банковская система вместе с национальным банком Украины обеспечивает удобное и безопасное использование POS-терминалов для оплаты.

Не принимать платежные карты сейчас это шаг, которому нет никакого оправдания. Тем более, что инкассация наличности — дополнительный риск в условиях военного положения.

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