ПриватБанк обратился к торговым предприятиям с призывом пользоваться безналичными расчетами для безопасности украинцев — Finance.ua

ПриватБанк, его услуги и сервисы, система электронных платежей работают без сбоев, в обычном режиме. Призываем магазины и автозаправочные станции, убедитесь, что безналичные расчеты доступны для ваших клиентов. Зачисление средств, полученных через POS-терминалы, на счета торговцев производится по установленным регламентам. Никакие отказы от операций с карточками — необоснованны.
Банковская система вместе с национальным банком Украины обеспечивает удобное и безопасное использование POS-терминалов для оплаты.
Не принимать платежные карты сейчас это шаг, которому нет никакого оправдания. Тем более, что инкассация наличности — дополнительный риск в условиях военного положения.