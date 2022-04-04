Прямые потери Украины от войны составляют $565 миллиардов — Минэкономики

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Прямые потери Украины от войны составляют $565 миллиардов — Минэкономики

По подсчетам Министерства экономики, прямые единовременные потери от российского вторжения на сегодняшний день достигают 565 млрд долларов, также недополучено 54 млрд долларов капитальных инвестиций.

Об этом в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Игорь Дядюра.

«По нашим последним подсчетам, прямые единовременные потери на сегодняшний день составляют 565 млрд долларов: 119 млрд приходится на инфраструктуру, 91 млрд — на потери гражданских объектов. И из-за войны Украина недополучила 54 млрд долларов капитальных инвестиций», — сказал Дядюра.

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Кроме того, потери от войны оказывают долгосрочное влияние. Так, по расчетам Минэкономики, в текущем году потери ВВП Украины составят не менее 112 млрд долларов, до 2030 года — ориентировочно 1,2 трлн долларов.

По словам Дядюры, для оценки потерь, объем которых постоянно меняется, используются два подхода. Первый — это расчет прямых потерь от разрушений. При этом стоимость разрушенного объекта (дома, дороги, школы и т.п.) оценивается с нуля.

Второй подход — расчет от общего влияния боевых действий. «Разрушением конкретных сооружений деструктивное влияние войны не ограничивается. Речь идет о недополучении инвестиций, потере рабочих мест, блокировании торговли», — пояснил Дядюра.

Он отметил, что на восстановление экономики уйдут годы.

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