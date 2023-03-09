Прямая сумма потерь Украины от войны — более $125 млрд. Косвенные потери — до $1 трлн
Прямая сумма потерь Украины от полномасштабной войны, которая продолжается в стране более года, составляет более 125 миллиардов долларов. Косвенный ущерб достигает до триллиона долларов.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости на телеканале «Мы-Украина» рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.
«Лишь прямая сумма потерь, то есть там разрушена инфраструктура — более 125 млрд долларов. А если посчитать все общеэкономические потери, то они показывали в разные периоды — более полутриллиона или триллиона. Есть разные подходы к оценке косвенных экономических потерь — того, что мы, Украинцы, планировали зарабатывать без войны», — сказал он.
По его словам, восстановление Украины будет происходить на средства конфискованных активов россии.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас Украина разрабатывает с партнерами механизм конфискации российских активов, которые могут быть направлены на восстановление страны после войны. По его словам, он будет включать четыре элемента:
- международный реестр убытков;
- компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба;
- компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;
- механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений.
Также премьер добавил, что россия будет выплачивать Украине репарации после войны в соответствии с международным договором.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью