Прямая сумма потерь Украины от войны — более $125 млрд. Косвенные потери — до $1 трлн Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Прямая сумма потерь Украины от войны — более $125 млрд. Косвенные потери — до $1 трлн

Прямая сумма потерь Украины от полномасштабной войны, которая продолжается в стране более года, составляет более 125 миллиардов долларов. Косвенный ущерб достигает до триллиона долларов.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости на телеканале «Мы-Украина» рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

«Лишь прямая сумма потерь, то есть там разрушена инфраструктура — более 125 млрд долларов. А если посчитать все общеэкономические потери, то они показывали в разные периоды — более полутриллиона или триллиона. Есть разные подходы к оценке косвенных экономических потерь — того, что мы, Украинцы, планировали зарабатывать без войны», — сказал он.

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По его словам, восстановление Украины будет происходить на средства конфискованных активов россии.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас Украина разрабатывает с партнерами механизм конфискации российских активов, которые могут быть направлены на восстановление страны после войны. По его словам, он будет включать четыре элемента:

международный реестр убытков;

компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба;

компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;

механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений.

Также премьер добавил, что россия будет выплачивать Украине репарации после войны в соответствии с международным договором.

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