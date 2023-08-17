Prozorro снова приглашает «белых хакеров» — Finance.ua

Prozorro снова приглашает «белых хакеров» Сегодня 16:45

Prozorro снова приглашает «белых хакеров»

С 16 августа 2023 года снова работает программа Prozorro Bug Bounty: специалистов по кибербезопасности приглашают искать уязвимости в этой системе за вознаграждение.

Об этом сообщили в Prozorro изданию ain.ua.

Prozorro Bug Bounty организована государственным предприятием «Прозорро» и электронными площадками E-Tender, SmartTender и Zakupki.Prom. Впервые пилотную программу поиска уязвимостей на уровне центральной базы данных Prozorro провели еще в 2019 году. Во время полномасштабного вторжения программа была приостановлена ​​и сейчас возобновлена.

Она действует на постоянной основе. Координатор программы — компания Cyber ​​Unit Technologies. В рамках Prozorro Bug Bounty они будут отвечать за валидацию уязвимостей, найденных этичными хакерами.

Поиск уязвимостей в системе проходит в тестовой среде — копии центральной базы данных, портала, других компонент Prozorro, а также электронных площадок.

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У участников имеются необходимые доступы, инструменты и неограниченное время для поиска уязвимостей в Prozorro. Согласно найденным уязвимости багхантер получает денежное вознаграждение и попадает в рейтинг участников на портале публичных закупок.

Вознаграждение выплачивается в соответствии с уровнем найденной уязвимости. Их оценивают по категориям: от Р1, P2 и ниже. Уязвимости категорий Р4 не вознаграждаются, но по ним насчитываются баллы.

Например, уязвимости категории P1 — это File Inclusion, RCE, SQL Injection, XXE, Authentication Bypass, Critically Sensitive Data, Command Injection, Hardcoded Password. За них предлагают вознаграждение в 28 тыс. грн.

За уязвимости категории P2 (XSS (P2 specific), SSRF, CSRF (Application-Wide), Application-Level DOS (NOT DDOS), Hardcoded Password, Weak Password Reset Implementation) — 14 тыс. грн.

Економічна Правда По материалам:

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