Prozorro.Продажи запустила благотворительные аукционы: средства пойдут ВСУ и на гуманитарную помощь — Finance.ua
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Prozorro.Продажи запустила благотворительные аукционы: средства пойдут ВСУ и на гуманитарную помощь

Сегодня 19:30Казна и Политика
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Prozorro.Продажи запустили благотворительные аукционы. Этот инструмент поможет привлечь средства для нужд Вооруженных сил Украины и на гуманитарную помощь украинцам.
Об этом компания сообщила в соцсетях.
"Каждый желающий в Украине или за ее пределами сможет приобрести памятные, символические и уникальные по своей философии предметы, а все предложенные средства будут перечислены на открытые счета НБУ.
Также есть возможность не только стать участником благотворительного аукциона, но и предложить Прозорро.Продажи лот для благотворительных торгов", — говорится в сообщении.
По материалам: Економічна Правда
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