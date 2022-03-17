Prozorro.Продажи запустила благотворительные аукционы: средства пойдут ВСУ и на гуманитарную помощь — Finance.ua

Prozorro.Продажи запустила благотворительные аукционы: средства пойдут ВСУ и на гуманитарную помощь

Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Prozorro.Продажи запустили благотворительные аукционы. Этот инструмент поможет привлечь средства для нужд Вооруженных сил Украины и на гуманитарную помощь украинцам.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

"Каждый желающий в Украине или за ее пределами сможет приобрести памятные, символические и уникальные по своей философии предметы, а все предложенные средства будут перечислены на открытые счета НБУ.

Также есть возможность не только стать участником благотворительного аукциона, но и предложить Прозорро.Продажи лот для благотворительных торгов", — говорится в сообщении.

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