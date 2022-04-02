Прозорро.Продажи ускорило и упростило проведение аукционов — Finance.ua
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Прозорро.Продажи ускорило и упростило проведение аукционов

Вчера 17:15Казна и Политика
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Госпредприятие Прозорро. Продажи на время военного положения упрощают условия проведения онлайн-аукционов. Это будет касаться скорости их проведения, перечня необходимых документов и уплаты гарантийного и регистрационного взноса.
«Упрощенные условия заработают с 4 апреля и будут применяться к аукционам по продаже и аренде коммерческого имущества, а также для реализации активов, которые осуществляются по Регламенту ЭТС (электронной торговой системы). Эти условия не будут распространяться на торги по реализации активов, особенности которых предусмотрены законами и постановлениями КМУ, например, земельные торги или малая приватизация», — сообщили в госпредприятии.
По стандартным процедурам период подачи предложений для участия в аукционе Прозорро.Продажи составляет от 30 до 45 дней. Упрощенные условия позволяют организатору не позднее чем за два календарных дня до даты аукциона объявить о проведении торгов и опубликовать перечень необходимых для участия документов.
На время военного положения протокол аукциона и договор можно подписать с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или вообще не подписывать. Решение о необходимости заключения протокола онлайн-аукциона и договора, а также их публикации в системе принимает организатор и указывает об этом в объявлении.
Договор по результатам торгов организатор и победитель во время военного положения заключают в течение трех рабочих дней со дня следующего за днем формирования системой протокола, если подписание договора предусмотрено и если организатор не определит больший срок для этого.
По упрощенным условиям победителем аукциона считается участник, сделавший самое высокое закрытое ценовое предложение за лот. То есть данный вид аукциона не предусматривает проведения раундов и повышения ставок. В случае дисквалификации победителя количество участников, которые могут быть квалифицированы следующими, — не ограничивается.
При проведении е-аукциона в период действия военного положения регистрационный взнос не уплачивается. А гарантийный определяется организатором и не может составлять менее 1% от стартовой цены за актив.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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