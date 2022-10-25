Прожиточный минимум в Украине является показателем доходов, — Минсоцполитики — Finance.ua
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Прожиточный минимум в Украине является показателем доходов, — Минсоцполитики

Личные финансы
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Прожиточный минимум в Украине является показателем доходов, — Минсоцполитики
Прожиточный минимум в Украине является показателем доходов, — Минсоцполитики
Наибольшую выгоду от повышения прожиточного минимума получают не те граждане, которые больше всего нуждаются в помощи от государства.
Об этом заявила первый заместитель министерства социальной политики Дария Марчак во время телемарафона.
По ее словам, прожиточный минимум привязан к значительному количеству выплат, и поэтому его повышение чувствуют, прежде всего, граждане с хорошим финансовым состоянием.
«К сожалению, прожиточный минимум сегодня в Украине не играет своей ключевой роли — показателя доходов. Сколько семья должна получать для того, чтобы жить безбедно. И это глобальная проблема. И причина этой проблемы — это то, что за независимость в Украине к прожиточному минимуму привязали очень много выплат. И таким образом, когда мы двигаем прожиточный минимум, к сожалению, очень часто мы оказываемся в ситуации, когда наибольшую выгоду от повышения прожиточного минимума получают не те граждане, которые больше всего нуждаются в помощи от государства, а те, которые имеют хорошее финансовое положение», — подчеркнула чиновник.
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Как отметила заместитель министра, хотя в следующем году повышение прожиточного минимума не планируется, общий уровень повышения будет, ведь очередной рост произойдет в декабре 2022 года и сохранится на весь 2023 год.
Кроме этого, по ее словам, уже зарегистрирован законопроект, который должен решить проблему такого непрофильного использования прожиточного минимума. Продолжается также разработка нового инструмента социальной поддержки, который позволит значительно усилить защиту финансовых граждан, находящихся в сложной финансовой ситуации.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн уже с 1 декабря.
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По материалам:
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