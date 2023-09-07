Проверки бизнеса с 1 октября возобновить не успеют, — Гетманцев Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Правительство Украины сегодня, 6 сентября, зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предусматривается отмена с 1 октября моратория на проведение тотальных налоговых проверок бизнеса, о чем свидетельствуют данные веб-портала Верховной Рады.

Впрочем, по мнению народного депутата Ярослава Железняка, Верховная Рада Украины не успеет принять закон до указанной даты из-за текущего графика заседаний, ведь после регистрации документа еще 14 дней отводится на регистрацию альтернативных законопроектов. Когда этот срок истечет, заседания Совета в сентябре уже не будут проводиться.

«По графику парламента даже в первом чтении этот закон невозможно проголосовать до 1 октября», — написал депутат.

Требования МВФ и их искаженная реализация

В масштабах страны отсрочка возобновления налоговых проверок — плохая новость, поскольку это было одно из требований Международного валютного фонда. Следовательно, выполнение этого «структурного маяка» может быть не засчитано Украине, и дальнейшее финансирование Фондом окажется под угрозой.

«Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года по ограничению действия моратория на проведение налоговых проверок… Программа расширенного финансирования МВФ на 2023−2026 годы общей стоимостью 15,6 млрд долларов является частью пакета поддержки Украины. Это помогает привлекать ресурсы на восстановление, способствовать долгосрочному росту и процессу вступления Украины в ЕС», — отмечают в Минфине.

Впрочем, если депутаты все же соберут голоса для принятия закона о возобновлении проверок в текущей редакции правительства и соберутся, чтобы за него проголосовать, это нанесет большой удар предпринимателям.

Сначала предполагалось возобновление проверок только для рисковых предприятий, которые «осуществляют деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине и налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги». Как объясняет Железняк, это была компромиссная версия законопроекта, согласованная с МВФ. Однако, по словам депутата, в последний момент в законопроект были внесены правки, которые не были согласованы с Фондом, расширяющие действие проверок на все виды бизнеса.

Депутат сомневается, что на голосование законопроекта в такой редакции удастся собрать достаточно голосов.

«Вчера говорил с коллегами депутатами — все в шоке, никто не собирается голосовать», — написал он в своем канале в Telegram

«Надеюсь, что правительство и господин Шурма (заместитель руководителя ОП, который был инициатором внесения соответствующих правок. — Ред.), так же весело соберут на этот законопроект голоса в зале, как весело сбивали компромиссную, согласованную с МВФ норму, о частичном возобновлении проверок исключительно для рисковых плательщиков, в законопроекте 8401», — отмечает, в свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

УНІАН По материалам:

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