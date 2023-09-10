Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты — Finance.ua

Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты Сегодня 15:36 — Личные финансы

Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты

Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутриперемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

О такой проверке должны сообщать за 2 дня. Она может производиться на основании:

информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одного территориального общества;

получения уведомления от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места нахождения ВПЛ;

результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

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Для предотвращения прекращения выплат ВПЛ при отсутствии во время проверки необходимо в течение 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН). А если есть обоснованные причины отсутствия — в течение 30 дней предоставить УСЗН подтверждающие документы.

«Итак, если вы изменили место фактического проживания или контактный номер телефона или не указали номер квартиры, нужно предоставить соответствующую информацию. Это можно сделать, обратившись в УСЗН. Если у вас остались вопросы, звоните на горячую линию Нацсоцслужбы по номеру: (044) 289 -87−89», — добавили в Минреинтеграции.

Справка Finance.ua:

по результатам проведенной верификации внутренне перемещенных лиц помощь на проживание безосновательно получали около 109 тыс. находившихся за рубежом украинцев. В настоящее время выплаты им прекращены;

теперь государство обещает возобновить начисление финпомощи некоторым гражданам, поскольку их лишили выплат по ошибке.

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