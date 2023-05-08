Проверить автомобиль перед покупкой: советы от автоэкспертов — Finance.ua

Проверить автомобиль перед покупкой: советы от автоэкспертов Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Проверить автомобиль перед покупкой: советы от автоэкспертов

Покупка подержанного транспортного средства — сложная задача. Особенно трудно найти верный подход, если человек стремится стать владельцем подержанного автомобиля впервые.

Сложности связаны в первую очередь с большим количеством предложений на рынке, а также наличием схем нечестных продавцов.

Автоэксперты компании Car4you.ua рассказали о том, как самостоятельно подобрать надежный автомобиль и не нанести вред собственным нервам и кошельку. Читателю предлагается рассмотреть ключевые особенности автоподбора, а также важные нюансы технической проверки.

Принятие решения — первый этап подбора

Для начала покупателю следует учесть собственные потребности. Необходимо понять, какие положительные и отрицательные качества транспорта покупатель может воспринимать. Желательно знать марку и модель, технические показатели, уровень надежности будущего авто. Готов ли заказчик мириться с окрашенными деталями? Есть ли пожелания по пробегу? Участвовал ли автомобиль в ДТП? Ответы на эти и другие вопросы нужно найти еще до активного поиска вариантов. Только после принятия решения можно начинать осмотр и проверку.

Процесс проверки авто: на что обращать внимание

Если покупатель дошел до этого пункта, это говорит о наличии у него нескольких вариантов авто. Будущий начинающий владелец не может учесть все нюансы из-за нехватки соответствующего опыта, поэтому и нужно знать о ключевых особенностях проверки.

Надежность, длительность и комфорт эксплуатации транспорта следует оценивать по следующим факторам:

состояние АКБ, двигателя, генератора и технических жидкостей;

тип КП и состояние подвески;

особенности кузова;

документы;



обзор салона.



Конечно, речь идет только об основных параметрах, которые следует рассматривать в первую очередь. При этом существует большое количество индивидуальных факторов, которые могут повлиять на будущую эксплуатацию автомобиля.

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Техническое состояние — обзор и функциональная диагностика

На первый взгляд кажется, что машина в идеальном состоянии, но при тщательном осмотре велика вероятность найти неожиданные сюрпризы.

При первой встрече с владельцем важно убедиться в его добросовестности. Предложите продавцу поехать в нейтральный автосервис, чтобы выполнить диагностику ходовой, технической жидкости, аккумулятора и т.д.

Необходимо также измерять компрессию двигателя, обращать внимание на состояние коробки и других механизмов. Если покупателю отказывают в комплексной проверке — скорее всего, владельцу есть что скрывать.

Особенности кузова

Помимо технических особенностей будущий владелец должен убедиться в качестве кузовных частей автомобиля. Скрытая подкраска, шпатлевка, неправильная геометрия — все это приводит к быстрой коррозии и негативным последствиям эксплуатации. Вот поэтому очень нужно проверять состояние кузова.

Для этого эксперты используют устройство для измерения толщины, а также дополнительное оборудование, позволяющее обнаружить дефект. В результате диагностики кузова удается спрогнозировать скорость износа деталей и снизить цену.

Нюансы переоформления

Если с технической и визуальной точки зрения все устраивает, следует переходить к проверке документов. Иногда такая процедура проводится в первую очередь (еще до этапа диагностики), ведь позволяет определить количество хозяев, пробег, наличие отягощений, ДТП и другие факторы.

Продавец может говорить об отсутствии проблем с документами, однако при тщательном контроле нередко проявляются скрытые нюансы: перебитый VIN код, отсутствие актуальных данных о ТО и т.д. Любые проблемы с документами препятствуют официальному переоформлению, поэтому следует учитывать этот пункт в начале или конце подбора.

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AvtoDream По материалам:

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