Против Трампа завели еще одно дело: экс-президент США обвиняется в мошенничестве — Finance.ua

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Против Трампа завели еще одно дело: экс-президент США обвиняется в мошенничестве

Криминал
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Против Трампа завели еще одно дело: экс-президент США обвиняется в мошенничестве
Против Трампа завели еще одно дело: экс-президент США обвиняется в мошенничестве
Еще один суд против бывшего президента США Дональда Трампа должен начаться 2 октября — суд призывают признать его мошенником.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на 2,23 млрд долларов.
«Кумулятивный эффект этих многочисленных мошеннических схем по увеличению активов Трампа, а следовательно, и его собственного капитала, потрясает и это лишь верхушка гораздо большего айсберга обмана», — сказала она.
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Прокурор требует от суда признать Трампа мошенником еще до начала слушаний. В случае доказательства вины тот будет вынужден уплатить штраф в размере 250 млн долларов.
Сейчас Дональду Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам.
Как сообщалось ранее, 23 августа Трамп сдался по формальной процедуре в тюрьме округа Фултон штата Джорджия по более чем десяти обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.
Трамп провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел под залог $200 тысяч.
По материалам:
Укрінформ
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