Просить о помощи, не соглашаться с руководителем: какие «психологические права» на работе имеют украинцы — Finance.ua

Просить о помощи, не соглашаться с руководителем: какие «психологические права» на работе имеют украинцы Сегодня 15:56 — Личные финансы

Человеку свойственно иметь разные психологические состояния, жизненные этапы и эмоции. И как же это совмещать с ролью суперпрофессионала на работе.

Об этом рассказал психолог Алексей Выдыш, пишет rabota.ua.

Право просить о помощи у коллег

Если какая-то задача кажется вам слишком сложной, попросить о помощи — ваше право. Не бойтесь показаться плохим экспертом и помните, что не уметь/не знать чего-то — больше, чем окей. Было бы здорово, если бы компании поощряли помощь друг другу внутри коллектива, но даже если это не часть корпоративной культуры вашей компании, точно является частью нормальных человеческих взаимоотношений, и вы можете смело идти на это.

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Право иногда быть непродуктивным

Мы стараемся соответствовать требованиям культа продуктивности и успеха. Однако есть обратная сторона этого явления. Ее суть состоит в том, что иногда быть непродуктивным — природное явление, избавиться от которого невозможно. А постоянно стремясь показывать свою продуктивность, несмотря на усталость, мы можем провоцировать истощение и профессиональное выгорание. Поэтому иногда работать «в полсилы» — окей. Главное — беспокоиться о себе и следить за тем, что провоцирует такие состояния.

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Право не соглашаться с руководством

Субординация и взаимоуважение не означают безоговорочное согласие на какие-либо указания руководителя. Вы имеете право не соглашаться и выражать свое мнение. К тому же если руководителем является профессионал своего дела, вы получите надлежащий фидбек, а ваши комментарии будут учтены и могут принести пользу компании.

Право получать достойное отношение к себе

До сих пор слышим множество историй о действиях коллег и руководства, которые можно расценивать как нарушение права на уважение человеческого достоинства. Сюда можем отнести пренебрежение, унижение, насильственную форму общения, манипуляции и любые действия, которые вредят человеку и его личности, ставят под сомнение уважение к нему.

Право отдыхать и иметь необходимое количество выходных

Отдых — потребность человека, недостаток которого может приводить не только к психологическим, но и к физическим проблемам. Если руководство не регулирует количество вашего отдыха от работы, вам следует делать это самостоятельно.

Право чувствовать себя в безопасности на работе

Вы имеете право получать поддержку и фидбек от коллектива и руководства, иметь возможность предложить обсуждение проблемы, если она возникает, не испытывая страха или дискомфорта, потому что ваша работа — безопасное место.

Право на равенство

Вы имеете право не сталкиваться с дискриминацией по полу, цвету кожи или каким-либо другим признакам, ощущать собственное равенство с коллегами. А также — защищать свое право, публично жаловаться, если оно нарушается коллективом или руководством, увольняться с такой работы и стремиться к справедливости.

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