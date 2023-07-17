Прощай, Calibri: Microsoft впервые за 16 лет сменила стандартный шрифт в Office — Finance.ua

Прощай, Calibri: Microsoft впервые за 16 лет сменила стандартный шрифт в Office 17.07.2023, 02:27 — Фондовый рынок

Прощай, Calibri: Microsoft впервые за 16 лет сменила стандартный шрифт в Office

IT-гигант Microsoft впервые за 16 лет изменил стандартный шрифт в своем офисном пакете приложений, включая Word, Excel, Powerpoint и другие. Теперь вместо Calibri по умолчанию начнет использоваться Aptos.

Об этом Microsoft сообщила в своем блоге. В компании утверждают, что новый шрифт «обладает четкостью, однородностью и прекрасно подходит для отображения на экранах с высоким разрешением».

Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон, также известный по шрифту Segoe UI, используемому по умолчанию в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11. Специалист заявил, что при работе над Aptos вдохновлялся швейцарской типографикой середины XX века.

Прошлый шрифт — Calibri — использовался в Word, Outlook, PowerPoint и Excel с 2007 года, более 16 лет. Он останется доступным для выбора в настройках.

Microsoft с сегодняшнего дня начала вводить Aptos в свои офисные программы как шрифт по умолчанию. В ближайшее время он появится у всех пользователей актуальных Windows.

Согласно актуальным данным, спустя почти два года с момента релиза Windows 11 установлено меньше, чем на 25% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft ранее объявила о прекращении выпуска обновлений для Windows 10.

УНІАН По материалам:

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