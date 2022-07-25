Промышленные гиганты заявляют об уменьшении дефицита микросхем — Reuters — Finance.ua
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Промышленные гиганты заявляют об уменьшении дефицита микросхем — Reuters

Технологии&Авто
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Промышленные гиганты заявляют об уменьшении дефицита микросхем — Reuters
Промышленные гиганты заявляют об уменьшении дефицита микросхем — Reuters
Hyundai Motor, ABB и шведский производитель холодильников Electrolux видят уменьшение дефицита полупроводниковых микросхем.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителей компаний.
Отмечается, что увеличение поставок чипов уменьшит бремя, лежащее на отрасли, которая также борется с инфляцией цен на сырье, жестким энергетическим рынком и ростом процентных ставок, которые тормозят потребительский спрос.
В четверг Hyundai получил лучшую квартальную прибыль за восемь лет, поскольку слабая валюта повысила стоимость его доходов за рубежом, а спрос на высокорентабельные внедорожники (SUV) южнокорейского автопроизводителя остался высоким.
ABB, крупный поставщик электроники для автомобильной промышленности, заявил, что дефицит полупроводниковых чипов уменьшается.
«Приятно знать, что ситуация улучшается», — сказал исполнительный директор ABB Бьорн Розенгрен.
«Обязательства наших поставщиков значительно лучше», — сказал он журналистам.
По словам Розенгрена, производственные мощности производителей чипов росли, в то время как спрос со стороны других секторов, таких как потребительская электроника, был ниже, что позволяло поставлять больше чипов промышленным потребителям, таким как ABB.
«Я бы не сказал, что проблемы уже исчерпаны, но у нас есть обязательства на вторую половину, которые выглядят неплохо», — сказал он.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что ожидает уменьшения глобального дефицита полупроводников позже в этом году.
По материалам:
Економічна Правда
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