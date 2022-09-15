Промышленность еврозоны переживает сильнейший спад от начала пандемии — Finance.ua
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Промышленность еврозоны переживает сильнейший спад от начала пандемии

Мир
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В июле в промышленности еврозоны зафиксировали наибольшее месячное падение производства более чем за два года, поскольку рост цен на энергоносители и проблемы в цепочке поставок привели к сокращению производства на заводах и подтолкнули экономику блока ближе к рецессии.
Об этом пишет Financial Times.
Производство промышленных групп в еврозоне в июле упало на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наибольшим падением с апреля 2020 года, сообщило статистическое управление Европейской комиссии.
Падение было больше, чем ожидаемое экономистами снижение на 1%.
Наибольшее падение отмечено по капитальным активам, к которым относятся строения, машины и оборудование. Производство потребительских товаров длительного использования, таких как ноутбуки и ювелирные изделия, а также промежуточных товаров, таких как сталь и пшеница, также сократилось.
Цифры также были искажены из-за почти 19% падения промышленного производства в Ирландии по сравнению с предыдущим месяцем.
Июльское снижение завершило трехмесячный рост промышленного производства в еврозоне и означало, что оно было на 2,4% ниже, чем в прошлом году, опустившись ниже допандемийного уровня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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