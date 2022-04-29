Прокуроры направили 2,2 млн гривен из залогов на нужды армии — Finance.ua

Отмечается, что средства взысканы по ходатайству Департамента защиты интересов детей и противодействию насилию из подозреваемых в уголовном производстве по факту торговли людьми (ст. 149 УК Украины). Прокуроры смогли изъять около 2,2 млн гривен.
Денежные средства направлены на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.
«Применительно к подозреваемым лицам ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас она изменена на не связанную с содержанием под стражей», — говорится в сообщении.