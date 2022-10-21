Прокуратура вернула территориальной громаде столицы земельный участок стоимостью более 40 млн гривен — Finance.ua

Прокуратура вернула территориальной громаде столицы земельный участок стоимостью более 40 млн гривен
Прокуратура вернула территориальной громаде столицы земельный участок стоимостью более 40 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Усилиями органов столичной прокуратуры исполнено решение суда о возвращении территориальной общине столицы земельного участка площадью более 1,5 га стоимостью более 40 млн грн на улице Радистов в Деснянском районе города Киева.
Установлено, что указанный земельный участок незаконно выбыл из собственности территориальной громады города Киева, без соответствующего волеизъявления собственника, с нарушением порядка, установленного действующим законодательством о передаче земельных участков в собственность физическим лицам.
Суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для удовлетворения иска и отменил решение о государственной регистрации прав и их обременений на земельный участок и истребовал его в пользу территориальной громады города Киева.
В настоящее время право собственности на земельный участок зарегистрировано за Киевским городским советом.
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