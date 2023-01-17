Прокуратура в Париже отказалась рассматривать обвинение TotalEnergies в помощи армии рф — Finance.ua
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Прокуратура в Париже отказалась рассматривать обвинение TotalEnergies в помощи армии рф

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Парижская прокуратура отказала двум ассоциациям в рассмотрении заявления против французского энергетического гиганта TotalEnergies за поставки горючего российским военным самолетам, решение обжалуют в апелляции.
Об этом говорится в заявлении одной из организаций-истцов Razom We Stand.
Стороны получили уведомление об отказе в удовлетворении жалобы 10 января. Прокуратура объяснила это тем, что после рассмотрения этого производства факты соучастия в военном преступлении, инкриминируемые компании TotalEnergies, казались бы недостаточно обоснованными, как на уровне доказательств, так и умышленности.
Однако, считают истцы, из ряда разоблачений газеты «Le Monde» и неправительственных организаций стало известно, что компания TotalEnergies не только продолжала работать в рф, но и получала доходы от продажи газового конденсата, превращение которого в керосин позволяло заправлять российские военно-воздушные силы.
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«Эти разоблачения требуют проведения расследований в условиях, когда присутствие иностранных транснациональных корпораций в россии также оказывает эффект поддержки войны», — считают истцы. Следовательно, они отрицают оценку, сделанную прокуратурой, и считают, что ее решение «продиктовано исключительно политическими соображениями».
Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand планируют обжаловать это решение перед Генеральным прокурором Франции в Апелляционном суде, «которое, по их мнению, не будет подтверждено».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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