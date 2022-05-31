Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода» — Finance.ua

Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода»

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Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода», kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода» на счета российских предприятий.

Об этом сообщает спресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина рф, которому принадлежит 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», заводом систематически осуществлялись закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из российской федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином рф.

По ходатайству прокуратуры корпоративные права «Крюковского вагоностроительного завода» арестованы и решаются вопросы передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Уголовное производство возбуждено по статьям завладения денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины.

25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% — украинцу Владимиру Приходько.

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