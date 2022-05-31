Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода» — Finance.ua
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Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода»

Сегодня 17:40Криминал
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Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода»Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода», kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура разоблачила схему вывода средств «Крюковского вагоностроительного завода» на счета российских предприятий.
Об этом сообщает спресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина рф, которому принадлежит 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», заводом систематически осуществлялись закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из российской федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.
Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином рф.
По ходатайству прокуратуры корпоративные права «Крюковского вагоностроительного завода» арестованы и решаются вопросы передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Уголовное производство возбуждено по статьям завладения денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины.
25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% — украинцу Владимиру Приходько.
По материалам: Економічна Правда
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