Прокуратура разоблачила финансовую схему россиян более чем на 50 миллионов гривен — Finance.ua

Разоблачена преступная схема вывода более 50 млн грн на счета подконтрольных рф предприятий.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, открыто уголовное производство по фактам растраты имущества и служебного подлога (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Следствие установило, что с 2021 года должностные лица предприятия, принадлежащего экс-депутату госдумы рф от провластной партии, проворачивали финансовые махинации при закупке материалов производства. Они перечислили на счета находящихся на территории страны-агрессора обществ завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.
Отмечается, что в результате проведенных обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и операциям с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовая отчетность и черновые записи.