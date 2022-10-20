Прокуратура Киева требует не тратить еще 183 миллиона на Подольско-Воскресенский мост — Finance.ua

Прокуратура Киева требует не тратить еще 183 миллиона на Подольско-Воскресенский мост Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Глава Киевской городской прокуратуры требует пересмотреть столичный бюджет. Речь идет о выделении дополнительного финансирования Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook.

«Руководитель Киевской городской прокуратуры обратился к мэру с просьбой вынести на рассмотрение сессии Киевского городского совета вопрос об отмене дополнительного финансирования Подольско-Воскресенского моста и направить эти средства на более неотложные нужды столицы», — говорится в сообщении.

При этом Семенова напомнила, что на срочном заседании после российской атаки на центр Киева мэр вынес очень срочный вопрос о выделении дополнительных 183 миллионов на строительство Подольско-Воскресенского моста.

Справка Finance.ua:

строительство моста началось в 1993 году, но неоднократно останавливалось из-за нехватки финансирования. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода;

проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч автомобилей в сутки;

на нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро — на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

УНІАН По материалам:

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