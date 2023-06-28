Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф — Finance.ua

Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф Сегодня 04:24 — Казна и Политика

Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф

В рамках расследования киевские прокуроры инициировали перевод арестованных 400 млн гривен в пользу Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты рф.

В ходе следствия исследуется деятельность компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов для осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине.

В ходе следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а средства, размещенные на них в размере 400 млн грн, переданы в пользу ГУР М О Украины .

Всего с начала полномасштабного вторжения Подольская окружная прокуратура Киева передала в пользу Минобороны Украины около 1 млрд гривен для обеспечения обороноспособности нашей страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.