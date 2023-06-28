Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф — Finance.ua
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Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф

Казна и Политика
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Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф
Прокуратура Киева изъяла 400 млн гривен у компаний, аффилированных с рф
В рамках расследования киевские прокуроры инициировали перевод арестованных 400 млн гривен в пользу Главного управления разведки Минобороны.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты рф.
В ходе следствия исследуется деятельность компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов для осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине.
В ходе следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а средства, размещенные на них в размере 400 млн грн, переданы в пользу ГУР М О Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения Подольская окружная прокуратура Киева передала в пользу Минобороны Украины около 1 млрд гривен для обеспечения обороноспособности нашей страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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