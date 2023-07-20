Производство пива в Украине за 6 мес. выросло на 112,5% по сравнению с прошлым годом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производство пива в Украине за 6 мес. выросло на 112,5% по сравнению с прошлым годом

6
Производство пива в Украине за шесть месяцев текущего года достигло 65,2 млн дал, что на 112,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщается на сайте отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».
Этот показатель составляет лишь 76,9% объемов производства пива в Украине в 2021 году, уточнили в отраслевой ассоциации.
Как сообщалось, производство пива в Украине в 2022 году снизилось на 27,9% по сравнению с 2021 годом — до 122,8 млн дал.
К концу 2022 года пивоваренная отрасль частично возобновилась после падения производства этого напитка в первом квартале на 50% из-за российского вторжения и остановки части пивоваренных заводов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.