Производство пива в Украине за 6 мес. выросло на 112,5% по сравнению с прошлым годом — Finance.ua

Производство пива в Украине за 6 мес. выросло на 112,5% по сравнению с прошлым годом Сегодня 05:27

Производство пива в Украине за шесть месяцев текущего года достигло 65,2 млн дал, что на 112,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщается на сайте отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».

Этот показатель составляет лишь 76,9% объемов производства пива в Украине в 2021 году, уточнили в отраслевой ассоциации.

Как сообщалось, производство пива в Украине в 2022 году снизилось на 27,9% по сравнению с 2021 годом — до 122,8 млн дал.

К концу 2022 года пивоваренная отрасль частично возобновилась после падения производства этого напитка в первом квартале на 50% из-за российского вторжения и остановки части пивоваренных заводов.

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