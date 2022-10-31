Производство iPhone может сократиться на 30% — Finance.ua

Производство iPhone может сократиться на 30% Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Производство iPhone может сократиться на 30%

Выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться в следующем месяце из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире по производству iPhone — может составить до 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайские власти в середине сентября объявили о введении строгих коронавирусных ограничений в одном из самых густонаселенных районов города Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple.

Завод Foxconn поначалу не попал под действие очередного локдауна в Китае, однако уже через несколько дней руководство компании самостоятельно ввело санитарные ограничения на заводе в Чжэнчжоу.



Сотрудникам запретили есть на территории завода, ограничили их перемещение по территории кампуса, а также обязали носить защитные маски.

В Foxconn заявили, что держат ситуацию под контролем и намерены нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы нивелировать потери от коронавирусных ограничений.

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