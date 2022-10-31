Производство iPhone может сократиться на 30% — Finance.ua
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Производство iPhone может сократиться на 30%

Технологии&Авто
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Производство iPhone может сократиться на 30%
Производство iPhone может сократиться на 30%
Выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться в следующем месяце из-за коронавирусных ограничений в Китае.
Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире по производству iPhone — может составить до 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайские власти в середине сентября объявили о введении строгих коронавирусных ограничений в одном из самых густонаселенных районов города Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple.
Завод Foxconn поначалу не попал под действие очередного локдауна в Китае, однако уже через несколько дней руководство компании самостоятельно ввело санитарные ограничения на заводе в Чжэнчжоу.

Сотрудникам запретили есть на территории завода, ограничили их перемещение по территории кампуса, а также обязали носить защитные маски.
В Foxconn заявили, что держат ситуацию под контролем и намерены нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы нивелировать потери от коронавирусных ограничений.
По материалам:
РБК-Україна
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