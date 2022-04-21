Производство электрического Renault Megane E-Tech на паузе из-за нехватки деталей из Украины — Finance.ua
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Производство электрического Renault Megane E-Tech на паузе из-за нехватки деталей из Украины

Сегодня 22:08Технологии&Авто
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Производство электрического Renault Megane E-Tech на паузе из-за нехватки деталей из УкраиныПроизводство электрического Renault Megane E-Tech на паузе из-за нехватки деталей из Украины, en.media.renault.com
Автопроизводитель Renault сообщил об остановке производства нового полностью электрического кроссовера Megane E-Tech.
Производство электрокара во Франции приостановлено как минимум до 25 апреля.
Причина — нехватка полупроводников и некоторых деталей из Украины, возникших из-за проблем с логистикой во время войны.
По данным Automobile Propre, 2300 работников перевели на сокращенный рабочий день. Компания успела выпустить ограниченную партию авто, и первые Mеgane E-Tech Electric должны доставить клиентам в мае.
Кроме Renault, компания Volkswagen также приостановила производство нового электрокара ID.5 из-за нехватки деталей.
Представительство Renault в Германии уже остановило заказы на свои электрические модели и plug-in гибриды в конце марта. Хотя французский бренд по-прежнему планирует продать там до 10 000 единиц Mеgane E-Tech в 2022 году.
Новый электрокар стал первой моделью на платформе CMF-EV. Предполагалось, что стоимость автомобиля в Германии без субсидий составит 35 200 евро.
Ценник топовой версии авто с мощностью силовой установки 217 л. и АКБ на 60 кВт-ч начинается от 41 700 евро. В базовой версии автомобиль оснащается электромотором на 120 л.с. и АКБ объемом 40 кВт-ч.
В мае 2022 года Renault также планировала представить новый водородный кроссовер.
По материалам: НВ
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