Производство автомобилей в Европе может сократиться почти на 40% из-за энергетического кризиса — прогноз S&P Global Сегодня 22:37 — Мир

Производство автомобилей в Европе может сократиться почти на 40% из-за энергетического кризиса — прогноз S&P Global

Энергетический кризис в Европе, по самому худшему сценарию, может привести к сокращению производства автомобилей почти на 40%, или более чем на 1 млн автомобилей за квартал до конца 2023 года.

Об этом свидетельствует автопрогноз S&P Global Mobility, пишет Reuters

В отчете S&P Global Mobility сообщило, что цепочка поставок автомобильной промышленности, уже пережившая пандемию COVID-19 и вторжение россии в Украину, «может столкнуться с сильным давлением» из-за резкого роста цен на энергию или даже отключения электроэнергии.

«Учитывая стремительный рост цен на энергоносители в Европе... суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу того, что они не смогут поддерживать работу своих производственных линий», — говорится в отчете.

S&P Global Mobility заявила, что затраты на производство автомобилей уже выросли в диапазоне от €687 до €773 за автомобиль против уровня до энергетического кризиса в €50, что создает нагрузку, в частности, для более мелких поставщиков.

S&P Global Mobility прогнозирует, что с этого квартала ежеквартальное производство автомобилей на европейских автосборочных заводах составит от 4 до 4,5 млн единиц.

Но «с потенциальными ограничениями на коммунальные услуги» их можно сократить до 2,75 млн — 3 млн единиц в квартал. В автопрогнозе говорится, что поскольку европейские поставщики экспортируют запчасти по всему миру, это так или иначе повлияет на всех автопроизводителей.

По мнению главного аналитика S&P Global Mobility Эдвина Поупа, хотя автомобильная промышленность сможет пережить эту зиму, но если у Европы не будет плана на следующую зиму, многие поставщики ее не переживут.

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