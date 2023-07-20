Производители БПЛА смогут закладывать 25% прибыли в контракты с Минобороны, — Резников — Finance.ua
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Производители БПЛА смогут закладывать 25% прибыли в контракты с Минобороны, — Резников

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Производители БПЛА смогут закладывать 25% прибыли в контракты с Минобороны, — Резников
Производители БПЛА смогут закладывать 25% прибыли в контракты с Минобороны, — Резников, www.pravda.com.ua
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отныне украинские производители БПЛА смогут закладывать в контракты с Минобороны 25% прибыли.
Как сообщает Forbes, речь идет об отмене постановления № 335, которое запрещало поставщикам Минобороны во время войны закладывать собственную прибыль в контракты с государством.
А что было раньше? До этого момента в Украине действовало постановление № 335, запрещавшее поставщикам Минобороны во время войны закладывать собственную прибыль в контракты с государством, что стало основанием для претензий со стороны Госаудитслужбы.
В Госаудитслужбе заявляли, что выявили нарушения на 2,5 млрд грн в контрактах Минобороны. По мнению аудиторов, согласно решению Кабмина об оборонных закупках, поставщики Минобороны во время войны не должны были закладывать собственную прибыль в контракты.
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Теперь, по словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, правительство приняло постановление, позволяющее закладывать в контракты с Минобороны 25% прибыли, которая должна помочь развитию индустрии.
Кроме того, по инициативе Минобороны упрощена процедура постановки на вооружение БПЛА украинских производителей.
«Ранее для того, чтобы новый дрон поставить на вооружение, требовалось два года. Сейчас же, если вы гарантируете качество, проходите проверку — три недели, и ваша „птичка“ в армии», — подчеркнул Резников.
По материалам:
Ain.Ua
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