Производитель стальных труб Tenaris уходит из рф — Finance.ua

Производитель стальных труб Tenaris уходит из рф
Сегодня 03:19 — Фондовый рынок
Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris объявил об остановке продаж и закупок в ооссии.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Tenaris остановил все продажи и закупки в россии», — сообщила Tenaris.
Компания также решила списать свои инвестиции в российское совместное предприятие, которое было у нее с «Северсталью».
Tenaris также сообщила, что поставляет медицинские товары для украинских педиатрических больниц в партнерстве с Фондом Франчески Равы.
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