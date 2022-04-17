Производитель стальных труб Tenaris уходит из рф — Finance.ua

Производитель стальных труб Tenaris уходит из рф

Сегодня 03:19 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris объявил об остановке продаж и закупок в ооссии.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Tenaris остановил все продажи и закупки в россии», — сообщила Tenaris.

Компания также решила списать свои инвестиции в российское совместное предприятие, которое было у нее с «Северсталью».

Tenaris также сообщила, что поставляет медицинские товары для украинских педиатрических больниц в партнерстве с Фондом Франчески Равы.

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