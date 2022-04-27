Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановлении деятельности на территории Украины и россии — Finance.ua
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Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановлении деятельности на территории Украины и россии

Сегодня 12:26Фондовый рынок
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Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановлении деятельности на территории Украины и россии.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе китайской компании.
Отмечается, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке деловых операций на территориях двух стран.
«DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в разных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в Украине и россии», — говорится в пресс-релизе.
По материалам: Економічна Правда
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