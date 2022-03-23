Производитель молочной продукции Fonterra выходит из российского бизнеса — Finance.ua
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Производитель молочной продукции Fonterra выходит из российского бизнеса

Сегодня 13:31Фондовый рынок
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Новозеландский производитель молочной продукции Fonterra закроет офис в Москве и выходит из российского бизнеса.
Об этом говорится в заявлении компании.
В конце февраля компания приостановила поставки продукции в рф.
"Нашим первым шагом после российского вторжения в Украину было обеспечение безопасности команды в России, и нашим приоритетом в этом процессе остается то, чтобы наши люди поступали правильно.
Мы приостановили отгрузку продукции в Россию, пока оценивали влияние экономических санкций и обсуждали наши долгосрочные планы с нашими клиентами и партнером совместного предприятия", — заявил генеральный директор компании Майлз Харрелл.
"После тщательного рассмотрения влияния на наших сотрудников и наших долгосрочных планов по российскому рынку мы сейчас закроем наш офис в Москве, перераспределив персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood.
Fonterra экспортирует в россию небольшое количество продукции, в первую очередь сливочное масло, составляющее около 1% нашего годового экспорта", — добавили в Fonterra.
«Учитывая нынешний высокий спрос на новозеландские молочные продукты, мы уверены в нашей способности перераспределить этот продукт на другие рынки», — отметил Херрелл.
Новая Зеландия экспортировала масло в Россию более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года.
По материалам: Економічна Правда
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