Производитель ликера Jägermeister прекратил поставки в россию — Finance.ua

Производитель ликера Jägermeister прекратил поставки в россию Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

Немецкая компания Mast-Jägermeister SE — производитель ликера Jägermeister — прекратила поставки в россию.

Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, передает российское пропагандистское издание РИА-Новости.

«Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на Jägermeister, оставшийся в наличии», — сказал он.

Производитель пока не прокомментировал сообщение о прекращении поставок в россию.

Накануне уральское агентство ЕАН со ссылкой на источники сообщило, что производитель Jägermeister решил покинуть российский рынок. В частности, представитель неназванной компании, поставляющей алкоголь в бары Екатеринбурга, рассказал, что «поставщики один за другим стали заявлять об отказах», а в некоторых барах закончились запасы.

Представитель группы компаний «Руст», дистрибьютора Jägermeister в россии, заявил, что компания не прекращала сотрудничество с производителем ликера и имеет действующий контракт на дистрибуцию.

В «Русте» информацией о прекращении поставок объясняют перебоями с продукцией в некоторых регионах, но говорят, что эта ситуация была временной.

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Економічна Правда По материалам:

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