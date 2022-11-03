Производитель ликера Jägermeister прекратил поставки в россию — Finance.ua
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Производитель ликера Jägermeister прекратил поставки в россию

Фондовый рынок
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Немецкая компания Mast-Jägermeister SE — производитель ликера Jägermeister — прекратила поставки в россию.
Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, передает российское пропагандистское издание РИА-Новости.
«Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на Jägermeister, оставшийся в наличии», — сказал он.
Производитель пока не прокомментировал сообщение о прекращении поставок в россию.
Накануне уральское агентство ЕАН со ссылкой на источники сообщило, что производитель Jägermeister решил покинуть российский рынок. В частности, представитель неназванной компании, поставляющей алкоголь в бары Екатеринбурга, рассказал, что «поставщики один за другим стали заявлять об отказах», а в некоторых барах закончились запасы.
Представитель группы компаний «Руст», дистрибьютора Jägermeister в россии, заявил, что компания не прекращала сотрудничество с производителем ликера и имеет действующий контракт на дистрибуцию.
В «Русте» информацией о прекращении поставок объясняют перебоями с продукцией в некоторых регионах, но говорят, что эта ситуация была временной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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