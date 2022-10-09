Производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в россии — Finance.ua
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Производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в россии

Фондовый рынок
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Производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в россии
Производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в россии
Американская технологическая компания Nvidia до конца октября закроет офис в россии из-за «невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников».
Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании. Информацию подтвердил представитель Nvidia.
По словам собеседника, компания сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах».
Представитель Nvidia не прокомментировал информацию о вывозе чартерными рейсами, но, по его словам, Nvidia объявила сотрудникам 30 сентября о закрытии офиса в россии из-за «невозможности обеспечить их эффективную работу».
К февралю 2022 года в Nvidia в россии работало более 300 сотрудников, в настоящее время осталось 240 человек, преимущественно инженеры. Им предоставлена возможность продолжить работу в других странах, рассказал представитель компании. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из россии, компания разорвет контракт по соглашению сторон с исходной помощью, пояснили в Nvidia.
После начала войны в Украине Nvidia приостановила продажи в россии.
Американский производитель графических процессоров Nvidia открыл офис в россии в 2003 году.
В апреле 2022 года Nvidia заявила, что создаст научно-исследовательский центр в Ереване.
«В начале сентября 2022 года компания сообщила, что США запретили ей экспортировать в россию и Китай два типа процессоров, предназначенных для ускорения задач машинного обучения. США опасаются, что эти процессоры могут быть использованы или перенаправлены в „военное конечное использование“ или „военного конечного пользователя“ в Китае и России», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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