Производитель дронов-камикадзе передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon — Finance.ua

Производитель дронов-камикадзе передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon

Компания AeroVironment сообщила, что передаст Украине (Минобороне и ТРО) более 100 беспилотных авиационных комплексов (БАК) Quantix Recon. Также компания предоставит услуги по оперативной подготовке пилотов. Пожертвование было передано послу и военному атташе в посольстве Украины.

БПЛА Quantix Recon — это лёгкое, простое во внедрении, полностью автоматизированное разведывательное решение. Беспилотник способен предоставлять оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры высокого разрешения с географической привязкой. Устройство оснащено 18-мегапиксельной RGB и мультиспектральной камерами.

Quantix Recon обладает гибридной конструкцией. Как заявляет производитель, она позволяет сочетать преимущества мультироторного дрона и беспилотника с неподвижным крылом. От мультироторной конфигурации досталась возможность совершать вертикальный взлёт и посадку, а от второго типа — скорость и дальность полёта. Благодаря полностью автоматизированному управлению полётом БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километров или 20 погонных километров в рамках 45-минутного полёт с одной батареей.

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