Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из россии — Finance.ua

Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из россии
Компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила о прекращении деятельности на российском рынке.
Об этом говорится в сообщении компании.
Так, производство чая под принадлежащими ей марками прекратится до конца 2022 года. Из магазинов бренды исчезнут после того, как будут распроданы последние партии.
В Ekaterra отметили, что выполнят обязательства перед сотрудниками в рамках действующего российского законодательства.
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