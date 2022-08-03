Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из россии — Finance.ua

Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из россии Сегодня 06:45 — Фондовый рынок

Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из россии

Компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила о прекращении деятельности на российском рынке.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, производство чая под принадлежащими ей марками прекратится до конца 2022 года. Из магазинов бренды исчезнут после того, как будут распроданы последние партии.

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В Ekaterra отметили, что выполнят обязательства перед сотрудниками в рамках действующего российского законодательства.

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Діло По материалам:

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