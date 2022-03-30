Программой релокации бизнеса хотят воспользоваться более 1100 предприятий — Finance.ua
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Программой релокации бизнеса хотят воспользоваться более 1100 предприятий

Сегодня 09:12Личные финансы
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Министерство экономики Украины получило 1 164 заявки на релокацию бизнеса в безопасные регионы. 1 058 из них уже обработаны, 375 участников программы находятся в стадии переезда, а 98 предприятий уже перевезено на запад Украины.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.
«Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек», — отметила Свириденко.
Как релоцировать свой бизнес? Для участия в программе релокации необходимо заполнить заявку.
Государство, по словам Свириденко, оказывает поддержку в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала и подборе сотрудников в месте дислокации после переезда. А еще берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт.
В основном используются мощности «Укрзализныци» и «Укрпочты». Но при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможности транспортировать грузы.
«Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые критически необходимы для победы над врагом», — отметила Свириденко.
По материалам: Finance.ua
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