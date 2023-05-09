Программа USAID АГРО дополнительно выделяет более 36 млн гривен для модернизации оросительных систем — Finance.ua

Программа USAID АГРО дополнительно выделяет более 36 млн гривен для модернизации оросительных систем Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

По условиям субгранта, получить софинансирование на внедрение современных ресурсосберегающих технологий и автоматизации орошения могут ОВК, которые на дату подачи заявки официально зарегистрированы и находятся на подконтрольных территориях Украины.

Территория обслуживания одного проекта должна составлять не менее 200 га, а участие ОВК в финансировании субгранта не менее 30% от общего бюджета проекта.

Софинансирование предоставляется для проведения работ на существующих (учтенных) орошаемых землях или таких, на которых производился полив в предыдущие годы. На момент подачи предложения внутрихозяйственные или межхозяйственные оросительные системы, которые есть или были на этих землях, должны находиться на балансе коммунальных или водохозяйственных организаций. Субгрант не предусматривает выполнения работ, связанных с новым строительством мелиоративной сети и проведением оценки воздействия на окружающую среду. Средства, предоставленные в рамках проекта, не могут быть использованы для кредитного капитала или приобретения или аренды транспортных средств.

Софинансирование может включать следующее:

Модернизация насосной станции, которая будет передана в собственность организации водопользователей государственной собственности;

Приобретение/замена дождевальной техники и оборудования;

Организация инфраструктуры капельного орошения;

Установка системы водоучета;

Замена оросительных трубопроводов;

Проведение противофильтрационных мероприятий на открытых каналах;

приобретение оборудования для обслуживания оросительной сети;

Оборудование системы дистанционного управления поливом, мониторинга влажности почвы, полива для тепличного комплекса или сплинклерного полива для сада.

Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться или сокращаться в соответствии с потребностями организации водопользователей.

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