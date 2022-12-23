Программа самостоятельного ремонта от Apple расширена и на десктопы компании — Finance.ua

Программа самостоятельного ремонта от Apple расширена и на десктопы компании 23.12.2022, 00:25 — Технологии&Авто

Недавний старт программы самостоятельного ремонта гаджетов от Apple все еще предлагает довольно ограниченный круг устройств, с которыми пользователям разрешено проводить «операции» вне сервисного центра. Через четыре месяца после начала к iPhone добавили возможность починить и некоторые модели MacBook. Теперь к ним присоединились и десктопы компании.

Мануалы и ремонтные наборы появились для iMac, Mac mini и Mac Studio, а с ними и для мониторов Studio Display. Здесь повторяется история с лэптопами, ведь для собственноручного ремонта доступны только десктопы с фирменными процессорами, предыдущие с Intel — нет.

И как обычно, некоторые детали будут очень дорогими. К примеру, новая матрица для Studio Display стоит (в США) $976,12, или $879,12, если пользователь вернет поломанную «домой». Также есть ограничение, которое не позволит заказать матовое стекло, если до этого оно было глянцевым (и наоборот), что будет проверено по серийному номеру при заказе детали и инструментов.

Ну и также стоит помнить, что ремонт любого гаджета остается довольно трудной и деликатной задачей. Дополнительные повреждения при ремонте будут стоить немалых сумм, а наличие инструкции не гарантирует пользователю, что все получится аккуратно сделать. Потому и сама компания советует по возможности все равно обратиться в сертифицированный сервисный центр.

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