Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям — Finance.ua
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Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям

Казна и Политика
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Кабинет Министов выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 1 ноября.
Гранты на общую сумму почти 381 млн грн получат 63 заявителя: 55 юридических лиц, 7 ФЛП и одно физлицо, намеревающееся начать предпринимательскую деятельность в сфере переработки изношенных автомобильных шин.
В ведомстве отметили, что выделенные средства будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию в отраслях перерабатывающей промышленности по производству:
  • пищевых продуктов;
  • мебели;
  • химических веществ и химической продукции;
  • готовых металлических изделий;
  • электрического оборудования и неметаллической минеральной продукции;
  • обработка древесины и изготовления изделий из древесины и пробки;
  • текстильного производства.
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По материалам:
Економічна Правда
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