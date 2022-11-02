Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям — Finance.ua

Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям
Кабинет Министов выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 1 ноября.
Гранты на общую сумму почти 381 млн грн получат 63 заявителя: 55 юридических лиц, 7 ФЛП и одно физлицо, намеревающееся начать предпринимательскую деятельность в сфере переработки изношенных автомобильных шин.
В ведомстве отметили, что выделенные средства будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию в отраслях перерабатывающей промышленности по производству:
- пищевых продуктов;
- мебели;
- химических веществ и химической продукции;
- готовых металлических изделий;
- электрического оборудования и неметаллической минеральной продукции;
- обработка древесины и изготовления изделий из древесины и пробки;
- текстильного производства.
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