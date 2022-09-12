Программа «Прихисток»: Правительство утвердило более 114 млн грн на компенсацию расходов за июль — Finance.ua
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Программа «Прихисток»: Правительство утвердило более 114 млн грн на компенсацию расходов за июль

Личные финансы
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Программа «Прихисток»: Правительство утвердило более 114 млн грн на компенсацию расходов за июль
Программа «Прихисток»: Правительство утвердило более 114 млн грн на компенсацию расходов за июль
В рамках программы «Прихисток» более 32,7 млн грн выделено из резервного фонда государственного бюджета на компенсацию расходов за июль владельцам жилья, приютивших внутренне перемещенных лиц. Также частичная компенсация расходов на общую сумму свыше 81,5 млн грн будет произведена за счет международных, благотворительных организаций и общественных объединений.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
«В это тяжелое время для нашего государства украинцы объединились и продолжают помогать тем, кто вынужден был покинуть свое жилье из-за вооруженной агрессии россии. В свою очередь правительство постоянно поддерживает людей, которые бесплатно приютили у себя вынужденных переселенцев», — подчеркнул министр.
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По информации, поступившей от областных и Киевской городской военных администраций, общее количество внутренне перемещенных лиц за июль по Украине составило 262 606 человек.
Сумма компенсации на расходы за одного человека составляет около 450 грн в месяц.
Компенсацию будет получать владелец жилого помещения исключительно в безналичной форме.
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По материалам:
Finance.ua
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