Программа медицинских гарантий: существует ли лимит на бесплатные услуги — Finance.ua
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Программа медицинских гарантий: существует ли лимит на бесплатные услуги

Личные финансы
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Украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги по программе медицинских гарантий в любом медицинском учреждении, если у него есть договор с НСЗУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве напомнили, что услуги будут предоставляться бесплатно независимо от формы собственности и места его нахождения. За них будет платить государство. При этом лимитов на предоставление бесплатных услуг как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях по договору НСЗУ — не существует.
«Пациент имеет право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько необходимо по состоянию здоровья. Также нет лимитов на количество обследований или анализов. Необходимость проведения того или иного обследования определяет семейный врач, согласно состоянию здоровья пациента/ки», — сказано в сообщении.

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По материалам:
РБК-Україна
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