Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса — Finance.ua

Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса

Европейский Союз предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы «Единый рынок».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграме

«В рамках программы „Единый рынок“ ЕС предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса. Средства пойдут для налаживания бизнес связей с партнерами из Евросоюза, в частности для участия в выставках», — говорится в сообщении.

Также 430 грантов будут выделены для молодых украинских предпринимателей, которые хотят изучать опыт ведения такого же бизнеса в ЕС.

Сообщения о подаче заявок на эти гранты будут размещены на портале программы ЕС «Единый рынок» на следующей неделе.

Напомним, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе «Единый рынок» 2 февраля 2023 года.

Программа Европейского Союза «Единый рынок» — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на 7 лет (с 2021 по 2027 годы). Присоединение Украины к указанной программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально с учетом евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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