Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса — Finance.ua
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Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса

Казна и Политика
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Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса
Программа «Единый рынок»: ЕС предоставит 1,5 тысячи грантов для украинского малого и среднего бизнеса
Европейский Союз предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы «Единый рынок».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграме.
«В рамках программы „Единый рынок“ ЕС предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса. Средства пойдут для налаживания бизнес связей с партнерами из Евросоюза, в частности для участия в выставках», — говорится в сообщении.
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Также 430 грантов будут выделены для молодых украинских предпринимателей, которые хотят изучать опыт ведения такого же бизнеса в ЕС.
Сообщения о подаче заявок на эти гранты будут размещены на портале программы ЕС «Единый рынок» на следующей неделе.
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Напомним, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе «Единый рынок» 2 февраля 2023 года.
Программа Европейского Союза «Единый рынок» — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на 7 лет (с 2021 по 2027 годы). Присоединение Украины к указанной программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально с учетом евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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