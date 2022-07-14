Прогноз экономического роста в ЕС снова снижен из-за войны россии против Украины — Finance.ua

Прогноз экономического роста в ЕС снова снижен из-за войны россии против Украины Сегодня 16:30 — Мир

Прогноз экономического роста в ЕС снова снижен из-за войны россии против Украины

Европейская комиссия снизила свои прогнозы экономического роста в еврозоне на текущий и следующий год. Кроме того, она пересмотрела свои оценки инфляции в сторону повышения в основном из-за влияния войны россии против Украины.

Об этом сообщает Reuters

В своих квартальных прогнозах Брюссель подтвердил более пессимистический прогноз, который он уже обсуждал с министрами финансов еврозоны.

Исполнительный орган ЕС теперь прогнозирует рост на 2,6% в этом году для валютного блока из 19 стран, что чуть меньше 2,7%, которые он прогнозировал в мае.

Но в следующем году, когда влияние войны и более высоких цен на энергоносители может ощущаться еще острее, теперь прогнозируется рост на уровне 1,4% вместо ранее прогнозируемых 2,3%.

Читайте также В МВФ дали неутешительный прогноз для мировой экономики и предупредили о кризисе

Как отметил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, падение курса евро до паритета по отношению к доллару вызвало серьезную озабоченность в основном для развивающихся экономик, а не для еврозоны, потому что евро укреплялся по отношению к другим основным валютам.

Для Европейского Союза, включающего 27 стран, прогноз роста в этом году не изменился и составил 2,7%, но был понижен с 2,3% до 1,5% в 2023 году.

Важным изменением стало то, что Еврокомиссия также повысила свои оценки инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, в этом году достигнет пика на уровне 7,6%, а затем упадет до 4,0% в 2023 году. В мае Еврокомиссия прогнозировала, что цены в еврозоне вырастут на 6,1% в текущем году и на 2,7% в 2023 году.

Брюссель предупредил, что инфляция может подняться еще выше, если цены на газ вырастут из-за прекращения поставок из России, что может привести к пересмотру темпов роста в сторону снижения.

Несмотря на эти высокие риски, комиссия подчеркнула, что в зоне евро не ожидается рецессия, и прогнозы также могут улучшиться, если недавнее снижение цен на нефть и сырьевые товары продолжится.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.