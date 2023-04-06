Профильный комитет предлагает Раде разрешить ликвидацию или национализацию банков подсанкционных владельцев — Finance.ua
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Профильный комитет предлагает Раде разрешить ликвидацию или национализацию банков подсанкционных владельцев

Фондовый рынок
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Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал для принятия в целом законопроект № 9107-1 об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения, который, кроме неплатежеспособности, вводит еще одно основание для таких действий регулятора — наличие подсанкционных владельцев, сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Как уточнил глава комитета Даниил Гетманцев, документ предоставляет Нацбанку право на запрет подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке, а также отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк, если он не является системно важным, или национализировать его по упрощенной процедуре без докапитализации, если банк системно важный.
«Вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при условии применения к банку или владельцу существенного участия в нем блокировочных санкций)», — объяснил глава комитета.
Он добавил, что закрепляется также норма, предусматривающая возможность возмещения лицам убытка, который они понесли в результате ликвидации банка или его национализации, исключительно за счет средств государства-агрессора.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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