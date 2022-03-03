Профицит бюджета составил 24 млрд грн — Finance.ua

Профицит бюджета составил 24 млрд грн
Сегодня 14:35 — Казна и Политика Профицит бюджета составил 24 млрд грн
Государственный бюджет Украины за первые два месяца был исполнен с профицитом в сумме 24 млрд грн.
В частности, общий фонд имел профицит в 13,1 млрд грн при запланированном дефиците на январь-февраль в 66,2 млрд грн.
Об этом сообщили в Минфине.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в феврале в общий фонд госбюджета поступило 104,6 млрд грн. Месячная роспись выполнена на 129,3% (+23,7 млрд грн).
Кассовые расходы общего фонда в январе — феврале были произведены в объеме 172 млрд грн, или 80,4% от росписи отчетного периода.
Фактические государственные заимствования в общий фонд за январь-февраль составили 17,9 млрд грн.
От размещения ОВГЗ на финансирование бюджета привлечено 16,6 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 4,8 млрд грн ($159,8 млн и €7,1 млн евро).
Из внешних источников привлечено 1,3 млрд грн, в том числе:
- 0,1 млрд грн ($3,5 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины» (8973-UA от 27.08.2019);
- 1,2 млрд грн ($40 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» (9196-UA от 14.12.20).
Платежи по погашению государственного долга за январь-февраль составили 76,4 млрд грн, платежи по обслуживанию — 24,5 млрд грн.
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