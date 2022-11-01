Проект «Собственное дело»: участники программы получат микрогранты еще на 48 миллионов — Finance.ua

Проект «Собственное дело»: участники программы получат микрогранты еще на 48 миллионов Сегодня 19:00 — Личные финансы

По итогам восьмой волны программы «Собственное дело» 207 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,4 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, передает Минэкономики

«Микрогранты на старт и развитие бизнеса — самая популярная программой проекта „єРобота“. Несмотря на то, что программа уже действует четыре месяца, интерес к ней среди малого бизнеса не уменьшается. Каждые две недели у нас стабильно более двухсот новых проектов, которые потенциально должны создать около полутысячи новых рабочих мест», — отметила Свириденко.

Она отметила, что по результатам восьми волн этой программы определены 1,9 тыс. победителей, которые создадут при реализации своих проектов 4500 новых рабочих мест.

По данным Минэкономики, среди 207 победителей восьмой волны программы «Собственное дело» 51 человек планирует начать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 51 — в перерабатывающей промышленности, 29 — в сфере временного размещения и организации питания. Благодаря реализации бизнес-планов получатели грантов создадут 474 рабочих места.

Больше всего победителей восьмой волны — из Львовской (35 человек) и Ровенской (21) областей, а также из Киева (28).

Справка Finance.ua:

5 сентября в Украине стартовала шестая волна грантовой правительственной программы «Собственное дело», в рамках которой можно получить 250 тысяч гривен на создание или развитие собственного бизнеса;

украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;

первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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