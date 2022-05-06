Проект по эмиссии платежных карт ПРОСТІР начинает ПриватБанк — Finance.ua

Проект по эмиссии платежных карт ПРОСТІР начинает ПриватБанк

С 6 мая 2022 года карты ПРОСТІР можно оформить в главных отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.

ПриватБанк будет выпускать карты ПРОСТІР для пенсионных, социальных и других выплат, а также выплат внутренне перемещенным лицам.

Клиенты смогут использовать такие карты для любых платежных операций на территории Украины — рассчитываться в торговой сети и интернете, получать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.

«Такой проект с крупнейшим розничным банком Украины является важным общим вкладом в развитие безналичной экономики нашей страны. Теперь карта ПРОСТІР станет доступной пользователям инновационных сервисов ПриватБанка. Следующий совместный проект НПС „ПРОСТІР“ и ПриватБанка — реализация технологии 3-D Secure версии 2.2.0, которая сейчас внедряется участниками национальной платежной системы», — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

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