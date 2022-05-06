Проект по эмиссии платежных карт ПРОСТІР начинает ПриватБанк — Finance.ua

ПриватБанк будет выпускать карты ПРОСТІР для пенсионных, социальных и других выплат, а также выплат внутренне перемещенным лицам.
Клиенты смогут использовать такие карты для любых платежных операций на территории Украины — рассчитываться в торговой сети и интернете, получать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.
«Такой проект с крупнейшим розничным банком Украины является важным общим вкладом в развитие безналичной экономики нашей страны. Теперь карта ПРОСТІР станет доступной пользователям инновационных сервисов ПриватБанка. Следующий совместный проект НПС „ПРОСТІР“ и ПриватБанка — реализация технологии 3-D Secure версии 2.2.0, которая сейчас внедряется участниками национальной платежной системы», — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.