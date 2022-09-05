Проект «Дорога добра» от WOG собрал более 2,5 млн грн для спасения детей, пострадавших от войны — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Проект «Дорога добра» от WOG собрал более 2,5 млн грн для спасения детей, пострадавших от войны Сегодня 10:38

Менее чем за два месяца в рамках проекта «Дорога добра», реализуемого сетью АЗК WOG с партнерами, удалось собрать запланированные более 2 500 000 грн. Эти средства будут направлены на лечение детей, пострадавших в результате войны.

Соорганизатор проекта «Дорога добра» — Благотворительный фонд «Твоя опора», посол — Маша Ефросинина.

Традиционным его атрибутом были фиолетовые чашки с единорогами, в которые во время действия проекта можно было заказать горячие напитки на любом АЗК сети WOG. Их стоимость — 5 грн. Средства по продаже этих чашек компания направляет соорганизаторам на помощь детям, жизнь и здоровье которых из-за войны оказались под угрозой.

«Мы в WOG осознаем, что бизнес не может быть в стороне от общественно важных вопросов. Из года в год мы реализуем ряд социально важных проектов. С начала войны количество таких инициатив кратно увеличилось, и мы планируем только наращивать темп. Один из таких проектов — «Дорога добра», у которого шестнадцатилетняя история. Нынешняя цель, которую мы озвучили на старте проекта, нашла особый отклик в сердцах украинцев. Стремление спасти раненых деток было столь велико, что на некоторых АЗК акционные чашки закончились уже в первые недели проекта.

Мы рады, что за период реализации социальной инициативы «Дорога добра» удалось внести свой вклад в формирование культуры благотворительности у украинцев, которая во время войны проявляется в поддержке и помощи тем, кто оказался в беде и нуждается в этом больше всего. Реализация подобных проектов возможна благодаря синергии бизнеса, благотворительного фонда, публичных людей с ярко выраженной гражданской позицией и наших клиентов. Благодаря этому можно сделать больше добрых дел", — подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«В течение многих лет наш фонд является партнером благотворительного проекта сети АЗК WOG „Дорога добра“. За это время мы смогли помочь многим деткам. Сегодня же этот вопрос приобрел особую остроту. Более 2,5 млн грн, собранных клиентами WOG, мы направим на закупку дефибриллятора и системы обогрева пациента для детской больницы в Днепропетровской области, специализирующейся на проведении срочных и наиболее сложных операций. А также закупим наркозный аппарат в операционную для детской больницы во Львове, врачи которой чуть ли не ежедневно оперируют детей, пострадавших в результате боевых действий», — подчеркнула учредитель благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук.

«Я в четвертый раз присоединилась к проекту „Дорога добра“ как посол и один из соорганизаторов. Для меня важно, что бизнес и общество системно объединяют усилия по благотворительности. А результаты акции в этом году стали свидетельством большого стремления и готовности украинцев поддерживать и помогать тем, кто в этом нуждается. Именно это делает нас уникальными народом, чья сила в единстве. Благодаря единству, которое украинцы проявили, приобщаясь к проекту „Дорога добра“, мы смогли в кратчайшие сроки собрать нужную сумму и сможем помочь многим детишкам, пережившим ужас войны», — подчеркнула соорганизатор и посол проекта «Дорога добра» Маша Ефросинина.

За 16 лет в рамках благотворительного проекта «Дорога добра» собрали более 25,5 млн грн. Это позволило закупить современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений по всей стране, тем самым спасти жизнь тысяч детей.

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